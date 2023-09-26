В Баку впервые создана вокальная школа имени Бюльбюля

В Баку создается вокальная школа имени великого Бюльбюля.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Мемориальном музее Бюльбюля, автор идеи создания школы - известный азербайджанский вокалист, заслуженный артист Рамиль Гасымов, передает Day.Az.

Рамиль Гасымов отметил, что формирование и широкое распространение в Азербайджане традиций классического вокала, создание вокальной школы, а также кафедры сольного пения и оперной подготовки в Бакинской музыкальной академии связано с именем Бюльбюля, которого по праву называли "золотым голосом Азербайджана".

Заслуженный артист рассказал, что идея создания школы возникла у него давно и он неоднократно говорил об этом с легендой азербайджанской эстрады Поладом Бюльбюльоглу.

"Как известно, мой учитель Мобиль Ахмедов был учеником Бюльбюля. Сегодня наши педагоги используют в преподавании различные техники, и это достойно похвалы. А представляемая мною вокальная школа будет основана на присущей нам фонетике языка, которая в тоже время опирается на национальные вокальные основы, оставленные нам в наследство Бюльбюлем.

После долгих раздумий я решился взять на себя миссию по созданию такой вокальной школы, где будут продолжаться традиции исполнительского мастерства Бюльбюля. Прежде всего, я выберу пятерых студентов и буду проводить с ними бесплатные интенсивные репетиции. Надеюсь, что в ближайшем будущем мы услышим настоящие голоса", - говорит он.

Рамиль Гасымов добавил, что начинает преподавательскую деятельность в Азербайджанской национальной консерватории, и отметил, что оправдает это оказанное ему доверие.