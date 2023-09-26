Азербайджанская актриса приняла участие в Днях оперы тюркского мира в Узбекистане

Актриса Азербайджанского государственного академического музыкального театра Элеонора Мустафаева приняла участие в XXIV Днях оперы тюркского мира, прошедших в Ферганской области Узбекистана в связи с 30-летием ТЮРКСОЙ (Международная организация тюркской культуры), сообщили Day.Az в театре.

Элеонора Мустафаева выступила в сопровождении национального симфонического оркестра Государственной филармонии Узбекистана (дирижер - Алибек Кабдурахманов), она исполнила произведение "Azərbaycan elləri" Фикрета Амирова, а также произведения мировой классики.

Наряду с представительницей Азербайджана, в мероприятии приняли участие представители оперного искусства тюркского мира Венера Алпысбаева (Казахстан), Нематилло Зикруллаев (Казахстан), Атахан Айбек Уулу (Кыргызстан), Ширин Маматова (Узбекистан), Ровшан Байрамов (Туркменистан), Айша Берил Эль (Турция), Хавва Оздемираг (Турция), Дамырак Монгуш (Республика Тыва, Российская Федерация).

Вокалистам были вручены дипломы ТЮРКСОЙ.