Марьям Шабанова признана лучшей эстрадной исполнительницей "Легенды Средиземноморья" в Испании

Азербайджанская певица Марьям Шабанова стала победительницей международного фестиваля-конкурса Mediterranean Legends (Легенды Средиземноморья) в номинации "Эстрадный исполнитель", который финишировал в Льорет-де-Мар (Испания), сообщает Day.Az.

Марьям Шабанова, исполнив композиции "Sweet dreams" и "Bring me to life", набрала 94 из 100 баллов и по оценкам жюри заняла первое место. Продюсер от Азербайджана на конкурсе - популярный исполнитель Эмин Гасан.

Проект был реализован Fiestalonia Milenio - европейским лидером в организации международных фестивалей-конкурсов. Международный фестиваль-конкурс-путешествие Mediterranean Legends (Легенды Средиземноморья) проходит по маршруту Барселона - Коста Брава - Канны - Ницца - Монте-Карло - Сан-Ремо - Льорет де Мар - Барселона. Фестиваль уникален своим масштабом и насыщенностью программ. Участники конкурса демонстрируют мастерство зрителю, знакомятся с культурами Испании, Франции, Италии, Монако. Конкурсантов традиционно оценивает профессиональное международное жюри по экспертным критериям оценки.

На этом конкурсе большое внимание уделяется образовательной программе, проводятся мастер-классы, воркшопы, репетиции с зарубежными специалистами с мировыми именами.