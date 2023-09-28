Аншлаг на показе фильма "Həyat, deyəsən, gözəldir" в CinemaPlus

В кинотеатре премиум класса CinemaPlus, расположенном в Торговом центре Gənclik Mall с аншлагом прошел показ фильма народного артиста Азербайджана Вагифа Мустафаева "Həyat, deyəsən, gözəldir" (Жизнь как будто хороша), сообщили Day.Az в CinemaPlus.

Показ прошел при полном аншлаге. Среди гостей были ветераны 44-дневной Отечественной войны, известные актеры, звёзды шоу-бизнеса, медиа-персоны, блогеры.

Картина снята по заказу министерства культуры Азербайджана на киностудии "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы.

Международная премьера фильма состоялась 4 ноября 2022 года на кинофестивале тюркского мира Korkut Ata, где Вагиф Мустафаев был удостоен награды в номинации "Лучший режиссер тюркского мира".

Автором сценария фильма является Вагиф Мустафаев. Главные роли в фильме исполнили Хикмет Рагимов, Нино Гомартели, Дмитрий Самхарадзе, Георгий Челия, Афтандил Махарадзе, Севиндж Алиева, Анаида Ростовская и другие актеры.

Фильм "Həyat, deyəsən, gözəldir" рассказывает о периоде 30-летней армянской оккупации азербайджанских земель и победе Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне.

В центре сюжета два брата, попавшие в плен вместе с остальными впавшими в панику армянскими солдатами после контрнаступления азербайджанской армии. Дальнейшая судьба братьев-армян представлена в трагикомическом жанре, и это составляет основу экранного произведения.

Съемки фильма проходили в поселке Гадрут Ходжавендского района, Хызинском районе, Баку и на Абшеронском полуострове.

Отметим, что фильм вышел в прокат с 28 сентября во всех кинотеатрах CinemaPlus.