В национальной библиотеке состоялась церемония презентации нотных партитур произведений азербайджанских композиторов

В рамках совместного проекта Министерства культуры и Азербайджанской национальной библиотеки имени М.Ф.Ахундзаде "Сокровищница нашей национальной музыки: из фонда Азербайджанской национальной библиотеки" состоялась презентация нотных партитур произведений 18 азербайджанских композиторов.

Мероприятие состоялось 28 сентября в национальной библиотеке в рамках XV Международного музыкального фестиваля Узеира Гаджибейли.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, выступивший на мероприятии директор библиотеки, профессор Керим Таиров отметил, что национальная библиотека с 2019 года до сегодняшнего дня осуществляет активную плодотворную деятельность в области пропаганды азербайджанской музыки в мире, а также рассказал о сотрудничестве с Международной музыкальной библиотекой Петруччи. Он сказал, что ноты и аудиозаписи произведений великих азербайджанских композиторов размещены на сайте музыкальной библиотеки Петруччи.

К.Таиров сообщил о переиздании и передаче в местные музыкальные школы изданных в Баку в советский период нотных партитур азербайджанских композиторов.

Директор также проинформировал участников мероприятия переиздании нотных партитур произведений Узеира Гаджибейли, Сулеймана Алескерова, Джовдета Гаджиева и других азербайджанских композиторов с использованием их архивов, а также отметил, что в рамках ряда проектов в связи со 100-летием национальной библиотеки будет издана фундаментальная библиография произведений азербайджанских композиторов, работа в этом направлении продолжается.

Советник министра культуры, заслуженный деятель культуры Джахангир Селимханов сообщил о том, что обнаружены редкие рукописи Узеира Гаджибейли, подчеркнул значение издания новых произведений.

Другие выступившие отметили значение мероприятия с точки зрения изучения и пропаганды нашей национальной музыки.