Выставка, посвященная Гаджи Зейналабдину Тагиеву, откроет двери для посетителей в Москве

В павильоне "Азербайджан" на ВДНХ 8 октября откроется выставка "Гаджи Зейналабдин Тагиев - промышленник и меценат. Роль личности в истории России и Азербайджана", приуроченная к профессиональному празднику работников нефтяной и газовой промышленности.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, мероприятие будет организовано совместно с дочерним подразделением Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики "СОКАР РУС" (SOCAR RUS) и Музеем геологии, нефти и газа.

На выставке будут представлены фотографии, иллюстрирующие жизненный путь и деятельность Гаджи Зейналабдина Тагиева. Гости выставки также смогут ближе познакомиться с биографией промышленника и мецената, историей нефтяной отрасли Азербайджана.