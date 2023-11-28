Азербайджанское государство всегда уделяло внимание сфере культуры и творчества.

Об этом, как сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, сказал на открытии "Форума культуры и творческих индустрий" министр культуры Азербайджана Адиль Керимли.

"Данный форум проходит в рамках "Творческой недели". На форуме будут обсуждены важные проблемы и вызовы в сфере культуры и творческих индустрий. Одна из основных целей форума заключается в объединении всех представителей этой сферы, чтобы их деятельность была систематизирована и давала еще больше результатов", - добавил министр.

Было подчеркнуто, что в 10 регионах Азербайджана в рамках "Творческой недели" будет реализовано 100 различных просветительских проектов.

Отметим, что в Центре Гейдара Алиева в Баку 28-30 проходит "Форум культуры и творческих индустрий". Форум организован с целью обсуждения перспектив взаимного сотрудничества и существующих проблем среди представителей данной сферы, а также изучения возможностей всестороннего развития творческой индустрии.

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