Душевная атмосфера бакинского вечера

В Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли в рамках фестиваля, приуроченного к 90-летию выдающегося композитора, кавалера государственных орденов, народного артиста СССР и Азербайджана Арифа Меликова, состоялись концерт и конференция, сообщает Day.Az.

Вечер объединил разные поколения азербайджанских музыкантов - профессоров, выпускников и студентов БМА, выступивших в зале имени Гара Гараева.

Заведующая кафедрой "Теории музыки", заслуженный учитель, профессор Кенуль Насирова рассказала о жизни и творчестве Арифа Меликова, внесшего большой вклад в национальную и мировую музыку. Состоялась презентация книги доцента кафедры теории музыки БМА Нигяр Рагимовой и выпускницы-магистранта БМА Назрин Гулиевой, демонстрирующих новый взгляд авторов на симфонию Арифа Меликова. Монография посвящена 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, которого с Арифом Меликовым связывали искренняя дружба и взаимоуважение. Своими теплыми воспоминаниями о выдающемся композиторе поделились коллеги и выпускники класса Арифа Меликова - заслуженный деятель искусств, профессор Имруз Эфендиева, заслуженный учитель, профессор Гюльзар Махмудова, доцент кафедры композиции Гюльнара Мамедова, композитор Тамилла Ахадова. Под руководством доктора философии по искусствоведению, старшего преподавателя кафедры теории музыки Алены Инякиной студенты историко-теоретического факультета подготовили презентацию, раскрывающую разные грани таланта великого мастера.

Истинным украшением вечера стала музыка Мастера, представленная в исполнении заслуженного артиста Алексея Милтых, солистки Государственного академического музыкального театра Юлии Гейдаровой, лауреата международных конкурсов Эмиля Малыгина, преподавателя Средней специальной музыкальной школы-студии БМА Офелии Ахундовой, Алены Инякиной, а также молодых пианистов - Захры Джахан-Шыхалиевой, Нурель Керимовой, Кюбры Хашимли, Жали Гулиевой и Фидан Амировой.

Конференция-концерт сопровождалась демонстрацией фото- и видеоматериалов, иллюстрирующих яркие события в жизни и творчестве Арифа Меликова. На мероприятии присутствовали проректор по учебной работе БМА, заслуженный учитель, профессор Нармина Гулиева, члены семьи Арифа Меликова, профессорско-преподавательский состав вуза, деятели культуры и искусства.

Теплая, душевная атмосфера вечера вызвала яркий эмоциональный отклик у публики, сопровождавшей выступление участников бурными аплодисментами.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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