В Казахстане в 2024 году пройдут Дни культуры Азербайджана

В 2024 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Казахстане.

Как передает в пятницу Day.Az, об этом сказала министр культуры и информации Казахстана Аида Балаева на встрече с послом Азербайджана в Казахстане Агаларом Атамоглановым.

"Еще одним шагом в укреплении и углублении связей является организация взаимных Дней культуры. В 2024 году планируется проведение Дней культуры Азербайджана в Казахстане. Это свидетельствует о том, что мы готовы тесно сотрудничать в различных сферах, планируя долгосрочные и взаимовыгодные инициативы, способствующие укреплению дружественных уз", - подчеркнула министр.

В свою очередь, посол отметил, что сотрудничество в сфере культуры и медиа представляет особый интерес для азербайджанской стороны.

"В частности, есть необходимость в реализации проекта по созданию совместной платформы, обмену коммуникациями, знаниями", - сказал он.

Аида Балаева выразила заинтересованность в усилении сотрудничества в сферах молодежной политики, креативной индустрии, гражданского сектора и предложила реализовать проект по развитию культурно-научного туризма, включающего в себя посещение музеев, заповедников, памятников архитектуры и изучение культурного наследия двух стран.

Отметим, что со 2 по 5 декабря пройдут Дни культуры Казахстана в Азербайджане.

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