Азербайджанский вокалист признан лучшим студентом СНГ в Санкт-Петербурге

Лучшим студентам из стран СНГ, которые обучаются в вузах Санкт-Петербурга, вручили благодарственные письма за успехи в учебе и активное участие в общественной деятельности, сообщает Day.Az.

Выпускник музыкальной школы-студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, студент Санкт-Петербургской государственной консерватории, лауреат международных конкурсов, солист Теймур Кязымов награжден благодарственным письмом от Комитета по внешним связям Санкт‑Петербурга "За успехи в учебе и вклад в укрепление сотрудничества между Азербайджаном и Санкт-Петербургом".

Торжественная церемония награждения лучших студентов из стран СНГ, обучающихся в Санкт‑Петербурге прошла 30 ноября в Смольном. Студентов приветствовал член Правительства Санкт‑Петербурга, глава комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Евгений Григорьев, который отметил достижения в учебе, общественной и профессиональной деятельности, пожелал дальнейших успехов, передав поздравления и самые теплые пожелания от губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

Благодарственные письма вручены 66 студентам из Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и других стран.

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