Global Music Talks: в Баку обсудили влияние "Евровидения" на национальную музыкальную индустрию

В рамках "Творческой недели", проводимой министерством культуры Азербайджана с 27 ноября по третье декабря, состоялось мероприятие "Global Music Talks", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Мероприятие, организованное в Международном центре мугама в Баку, было посвящено Международному конкурсу песни "Евровидение".

С участием представителей музыкальной сферы из ряда стран, связанных с "Евровидением", прошли две панельные сессии, на которых состоялось обсуждение влияния конкурса на национальную музыкальную индустрию.

Спикерами "Global Music Talks" стали руководитель греческой музыкальной компании Илиас Кокотос, греческий композитор Димитрис Контопулос, голландский композитор Тони Корнелиссен, телепродюсер, руководитель норвежской делегации на "Евровидении" Стиг Карлсен, азербайджанский композитор, продюсер Иса Меликов.

В своем выступлении Стиг Карлсен рассказал о процессе привлечения участников на конкурс песни "Евровидение". Он отметил, что вначале в этом конкурсе участвовали самые известные музыканты, но в последние годы в нем участвуют все больше представителей молодого поколения. Одним из главных аспектов успеха на конкурсе является следование трендам в выборе музыки.

Илиас Кокотос подчеркнул, что в конкурсе важен выбор исполнителя, затем композиции и оформления сценического номера.

В ходе второй панели состоялось обсуждение последних тенденций на конкурсе "Евровидение". Спикеры высказали свое мнение об успехах, достигнутых на "Евровидении", влиянии подобных международных музыкальных конкурсов на музыкальную индустрию Азербайджана в целом.

Было отмечено, что в настоящее время "Евровидение" является одним из самых популярных и любимых музыкальных конкурсов в мире. Особое внимание этому конкурсу уделяют страны, которые хотят представить миру свои возможности во многих областях, особенно в сфере туризма.

Тони Корнелиссен отметил, что песня "Mata Hari", исполненная представительницей Азербайджана Самирой Эфенди на "Евровидении-2021", обладает огромной духовной силой. В песне звучат азербайджанские национальные музыкальные инструменты - зурна и нагара, а также этнические мотивы на основе мелодии азербайджанского народного танца.

Было подчеркнуто, что порой через короткое время песня и исполнитель, попавшие в пятерку лучших на конкурсе, забываются. Но есть те песни, которые вскоре становятся популярными.

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