Рафаилу Алиеву 70!

Сегодня, 28 декабря, 70-летний юбилей отмечает известный азербайджанский художник Рафаил Алиев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Рафаил Алиев родился в городе Гейчай, затем вместе с семьей переехал в Баку. Рисовал Рафаил Алиев с детства. По окончании средней школы поступил на факультет "Художественная обработка металла" Художественного училища в Баку. Затем поступил в Азербайджанский педагогический институт (ныне - Азербайджанский государственный педагогический университет) на факультет художественной графики. В 1988 году вступил в Союз художников СССР и Азербайджана в секцию декоративно-прикладное искусство, сегодня он также является членом Евразийского союза художников.

"Уже сам процесс работы с красками - это магия. А когда в этой магии еще рождается результат, это другой уровень. Это манит, если у человека хоть чуть-чуть есть способности...", - отмечает Рафаил Алиев.

Более двадцати лет Мастер посвятил работе с металлом - в его руках лист меди превращался в художественный шедевр, на котором расцветали мифологические герои, восточные сюжеты, национальные мотивы, выполненные мастером весьма искусно и виртуозно.

По прошествии многих лет в творческой судьбе Рафаила Алиева случились перемены, художник начал заниматься живописью. В начале этого пути на Рафаила Алиева большое впечатление произвели работы мексиканского художника Руфино Тамайо.

"Метал, ковка, выколотка, чеканка, гравировка, кислотное травление... все это требовало очень хорошего зрения и мускулатуры (силы). А еще меня с первого взгляда поразили работы мексиканского художника Руфино Тамайо. Что тоже повлияло на мой творческий путь.

Живопись я изучал в училище, потом в институте. Для меня поначалу это был совершенно другой мир, я стал пробовать, на протяжении 10-12 лет шел, скажем так, тренинг. Таким образом осуществился переход в живопись, но мне сильно мешало мое прикладное прошлое - строгая дисциплина, а живопись - это некое хулиганство. И когда я понял, что я от этого не смогу избавиться, успокоился и просто начал писать. И тогда пришло признание в Европе, там все удивлялись моей технике",- подчеркивает Мастер.

Переход на новый этап был нелегким, но и здесь мастера ждал успех.

Сегодня его живописные произведения успешно экспонируются не только в Азербайджане, но и за пределами страны, бережно хранятся в фондах музеев и галерей, частных коллекциях.

Рассматривая произведения художника, получаешь эстетическое удовольствие и не задумываешься, каким тяжелым и длительным является процесс создания. Порой кажется, что написаны они сразу, за один сеанс, поскольку есть в них необыкновенная воздушность, полётность даже, ощущение высоты и своеобразно переданного пространства. Но это не просто произведения искусства, а школа совершенствования технологий, интеллектуальных поисков и профессиональных экспериментов.

Day.Az поздравляет художника с днем рождения, желает ему еще больших творческих успехов, здоровья и благополучия.

Представляем читателям фотографии произведений Рафаила Алиева.

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