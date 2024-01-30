Сегодня наша культура как никогда связана с общественно-политической жизнью независимого Азербайджана

Сегодня развитие культуры, образования, искусства в Азербайджане переживает серьезный и ответственный этап. Самым важным и ценным его завоеванием является формирование нового имиджа нашей культуры, новой парадигмы, нового лица, представляющего Азербайджан как суверенное независимое государство, как современную страну с древней, богатой, многообразной и самобытной культурой.

Об этом сказала Trend прославленная оперная певица, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", лауреат Государственной премии, профессор, заведующая кафедрой "Сольного пения и оперной подготовки" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (БМА), народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова, передает Day.Az.

"Годы, в течение которых мы шли к этому, были отмечены большой работой, осуществляемой в данном направлении под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева. Трудно переоценить значение проектов, реализованных по его инициативе и направленных, как на пропаганду азербайджанской культуры в мире, так и на ее сохранение и развитие.

Большую роль в этом сыграли мероприятия, заложившие основу фестивальных традиций в нашей стране, чего раньше не было. Уже доброй традицией стало проведение целого ряда фестивалей и конкурсов, таких как Международный конкурс мугама, Габалинский международный музыкальный фестиваль, Международный музыкальный фестиваль Узеира Гаджибейли, Международный конкурс вокалистов имени Бюльбюля, Конкурс исполнителей имени Гара Гараева и т.д. С огромной радостью и гордостью мы сегодня называем в этом списке и Международный фестиваль "Харыбюльбюль", который возвращен к жизни благодаря освобождению от оккупации наших земель, Дни поэзии Вагифа в городе Шуша.

Благодаря проектам, осуществляемым руководством нашей страны, Фондом Гейдара Алиева в Азербайджане и за рубежом, миру открылся уникальный азербайджанский мугам, красота и богатая история азербайджанского ковра, прекрасные образцы азербайджанских ремесел, искусство кялагаи и многое другое. В этой связи нельзя не упомянуть о программах, направленных на сохранение и реставрацию архитектурных памятников и музеев", - отметила народная артистка Азербайджана.

Хураман Гасымова подчеркнула, что указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева был учрежден Международный центр Низами Гянджеви.

"Творчество великого поэта стало неиссякаемым источником вдохновения в азербайджанском искусстве, в музыке. Сюжеты, поэзия, философия, как и сам образ поэта, как известно, послужили созданию целого ряда выдающихся произведений и по сей день являются животворящим родником для деятелей азербайджанской культуры", - добавила она.

Хураман Гасымова отметила особую роль культурной политики государства в сфере поддержки студентов и талантливой молодежи.

"На сегодняшний день создаются всевозможные площадки для реализации творческого потенциала молодого поколения, проводятся конкурсы, программы повышения квалификации, стажировки, опыт обмена и обучения за рубежом. С точки зрения перспектив, этот вклад является очень ценным, так как искусство не является "вещью в себе", его успешное развитие возможно при наличии условий для интеграции, взаимообогащения, осведомленности и восприимчивости к актуальным повесткам современного мира и вызовам времени.

В этом плане с гордостью могу сказать, что азербайджанская вокальная школа является одной из тех безусловных областей, которая представлена на мировых площадках на самом высоком уровне. При этом, речь идет не о разовых выступлениях или проектах, а о долгосрочном и уверенном присутствии азербайджанского сегмента в мировом вокале, на первых сценах мира.

Мы с Фидан ханум (прим. - сестра Хураман Гасымовой - народная артистка СССР, кавалер орденов "Шохрат", "Шараф" и "Истиглал", лауреат Государственной премии, профессор Фидан Гасымова) делаем все возможное в этом направлении. Важное значение развитию школы азербайджанского вокала, сохранению лучших завоеваний вокальной классики Азербайджана придавал общенациональный лидер азербайджанского народа Гейдар Алиев. Сегодня Президент Ильхам Алиев вдохнул в этот процесс новую жизнь, формируя устойчивую почву для дальнейшего развития в условиях современных реалий. Хотелось бы выразить огромную благодарность за заботу о деятелях культуры и от себя лично за признание наших с Фидан ханум скромных заслуг, отмеченных государственными наградами. А также особую благодарность за поддержку молодежи и связанных с этим проектов и программ. Не так давно состоялся конкурс вокалистов, ряд других музыкальных мероприятий, радующих своим профессиональным уровнем и открытием перспектив для азербайджанской музыки и музыкантов. Все мы с замиранием сердца наблюдали за открытием в городе Шуше памятника основоположнику азербайджанского профессионального музыкального искусства Узеиру Гаджибейли, дома-музея Бюльбюля, бюста Моллы Панаха Вагифа. Думаю, с позиции сегодняшнего времени мы еще не можем в полной мере оценить весь масштаб этих событий, их неоценимое значение для будущего азербайджанского искусства. Сегодня наша культура как никогда связана с общественно-политической жизнью независимого Азербайджана. И как наша страна занимает полноправное уверенное место на мировой и политической арене, так и наше искусство все больше и увереннее позиционирует себя и взаимодействует с миром. Впереди очень много интересных свершений, и мы с Фидан ханум будем делать все возможное для их реализации в области вокала, во благо нашей музыки и культуры", - заключила народная артистка Хураман Гасымова.

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