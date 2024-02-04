В Лондоне пройдет 6-ая выставка искусств турецкого сообщества

Институт имени Юнуса Эмре и Генеральное консульство Турции в Лондоне представляют 6-ю выставку искусств турецкого сообщества - необыкновенный праздник талантов, открытый для турецких художников всех уровней мастерства, проживающих в Великобритании. Выставка продлится с 5 по 25 марта.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на зарубежные СМИ, выставка пройдет в лондонской галерее Института имени Юнуса Эмре в Фицровии и станет настоящим "плавильным котлом" творчества, где будут представлены различные произведения искусства: живопись, цифровое искусство, фотография, короткометражные фильмы, традиционное и современное искусство, скульптуры, инсталляции и многое другое.

Эта выставка служит великолепной возможностью для турецких художников, желающих поделиться своим талантом с широкой аудиторией. За последние пять лет интерес к выставке вырос в геометрической прогрессии, привлекая сотни художников и тысячи посетителей из турецкой общины в Великобритании и за ее пределами. Только в прошлом году на выставке было представлено 140 работ более чем 60 художников, тщательно отобранных жюри.

Жюри, в состав которого входят Бекир Утку Атахан, генеральный консул Турецкой Республики в Лондоне, Мехмет Каракуш, директор отделения Института имени Юнуса Эмре в Лондоне и известные турецкие художники, проживающие в Великобритании, будут оценивать представленные работы.

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