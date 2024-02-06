"Qonağımız var" – встреча заслуженного артиста Азербайджана Адалята Шукюрова с поклонниками

При организации Главного управления культуры города Баку в Центре культуры имени Г. Аббасова в рамках проекта "Qonağımız var" (У нас гость) состоялась встреча с известным певцом, заслуженным артистом Азербайджана Адалятом Шукюровым, сообщает Day.Az.

Вначале мероприятия прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

Затем танцевальная группа "Aysel" представила хореографическую композицию. Далее гости вечера были проинформированы о жизни и творческой деятельности заслуженного артиста.

Было отмечено, что Адалят Шукюров учился в музыкальной школе по классу классической гитары. Затем окончил режиссёрский факультет Ленинградского государственного института культуры (сейчас - Санкт-Петербургский государственный институт культуры), работал режиссёром на одном из российских телеканалов.

Выступал в Санкт-Петербурге с авторскими песнями на мероприятиях азербайджанской диаспоры. Популярность пришла к Шукюрову, когда записи его песен услышали в Азербайджане, где они быстро полюбились.

В начале 2000-х годов Шукюров перебрался в Азербайджан, где началась его профессиональная певческая карьера. За последующие годы певец выпустил более десяти альбомов, в том числе русскоязычный - "Душа больна".

На мероприятии в исполнении певца прозвучали любимые слушателями песни "Qoca çinar", "Bir yaz axşamı", "İtirdim" и другие. Адалят Шукюров также искренне пообщался с публикой, ответив на вопросы поклонников.

Мероприятие завершилось песней "Azərbaycan" в исполнении заслуженного артиста Адалята Шукюрова.

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