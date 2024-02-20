В Баку прошла автограф-сессия творческого коллектива фильма "Apatiya"

В Park Cinema Park Bulvar состоялась автограф-сессия творческого коллектива фильма "Apatiya" (Апатия), сообщает Day.Az.

"Apatiya" - драма, рассказывающая историю бедной семьи. Родители забирают малолетнего сына из школы для того, чтобы он нашел работу. На фоне развивающейся ситуации в доме, где проживают главные герои, происходит убийство.

Автор сценария и режиссер фильма - Хикмет Рагимов, оператор-постановщик - Гасан Асланов, второй режиссер - Эльчин Гулиев, художник-постановщик и художник по костюмам - Мяляксима Мамедова, композитор - Афлатун Абдуллаев.

Роли в фильме исполнили Турал Бахыш, Шахла Алигызы, Фуад Джабиев, Мухаммед Шахмамедли, Азер Айдемир, Эльшан Аскеров, Ильгара Тосова, Рашад Ибадов, Мубариз Гулиев и другие актеры.

"Apatiya" - второй фильм известного актера Хикмета Рагимова, который он снял в качестве режиссера.

Вначале вниманию зрителей был представлен фильм. Затем гости показа пообщались с творческим коллективом кинокартины, состоялось обсуждение фильма, зрители задали вопросы режиссеру и актерам. На мероприятии Хикмет Рагимов поделился творческими планами.

Отметим, что с 9 февраля "Apatiya" демонстрируется во всех филиалах сети кинотеатров Park Cinema. Билеты можно приобрести по скидочной цене по "Tələbə tarifi" (Студенческому тарифу).

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