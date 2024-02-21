В Ташкенте открылась фотовыставка «В Карабахе снова восходит солнце»

В Мемориальном музее имени Абдуллы Кадыри в Ташкенте при организации Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане открылась фотовыставка узбекского фотокорреспондента Хусниддина Атоева "В Карабахе снова восходит солнце".

Как сообщает Day.Az, в выставке приняли участие посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев, сотрудники посольств Азербайджана и Турции, деятели культуры, науки и искусства Узбекистана, ученые, профессорско-преподавательский состав и студенты университетов.

Выступая на открытии выставки, директор Азербайджанского культурного центра Самир Аббасов проинформировал участников мероприятия о горьких последствиях армянской оккупации и о том, что в 2020 году в результате 44-дневной Отечественной войны благодаря успешной политикой Президента Азербайджана Ильхама Алиева, храбрости нашей армии были освобождены земли Азербайджана, почти 30 лет находившиеся под армянской оккупацией.

Дипломат отметил, что Азербайджанский культурный центр имени Гейдара Алиева организует медиатуры для работников СМИ Узбекистана в Азербайджан и на освобожденные от оккупации территории страны. За прошедшие годы журналистами братской страны подготовлено десятки теле-и радиопередач, опубликовано множество статей об Азербайджане. Самир Аббасов добавил, что на выставке представлены фотографии, сделанные узбекским журналистом в рамках организованного медиатура на освобожденные от оккупации территории.

Посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев рассказал об исторических дружеских связях между братскими народами и подчеркнул, что в последние годы сотрудничество между нашими странами развивается по восходящей.

Узбекский фотокорреспондент Хусниддин Атоев поделился впечатлениями об организованном медиатуре в Азербайджан. Он сообщил, что представленные фотографии являются только лишь частью снятых им кадров. По словам фотографа, в будущем совместно с Азербайджанским культурным центром планируется проведение новых выставок о Карабахе.

В завершение участники посетили уголок Карабаха, созданный в библиотеке "Турон" Азербайджанским культурным центром Гейдара Алиева в Узбекистане в 2020 году. Здесь будут также экспонироваться переданные в дар энциклопедическая книга "Шуша - культурная столица тюркского мира" на пяти языках и почтовая марка, изготовленная в Узбекистане.

Отметим, что фотовыставка "В Карабахе снова восходит солнце" будет экспонироваться в Мемориальном музее до 27 февраля.

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