В Баку состоялся концерт, посвященный творчеству итальянских композиторов Эннио Морриконе и Нино Рота

Во Дворце Гейдара Алиева состоялся концерт, посвященный творчеству всемирно известных итальянских композиторов Эннио Морриконе (1928 - 2020) и Нино Рота (1911- 1979), сообщает Day.Az.

На вечере были представлены композиции из фильмов, музыку к которым написали композиторы, и неоклассические произведения Людовико Эйнауди. Лучшие композиции были исполнены симфоническим оркестром под управлением всемирно известного дирижера Марчелло Рота, который является племянником Нино Рота. Говорят, что хороший саундтрек неотделим от фильма, составляет с ним одно целое. И поэтому их композиции являются просто идеальным саундтреком.

Среди самых известных фильмов, к которым Нино Рота написал саундтреки, - "Дорога", "Ночи Кабирии", "На ярком солнце", "Рокко и его братья", "Сладкая жизнь", "Восемь с половиной", "Джульетта и духи", "Ромео и Джульетта", "Крёстный отец", "Амаркорд", "Казанова Феллини", "Смерть на Ниле" и другие. Эннио Морриконе - "Крестный отец", "Однажды на диком Западе", "Однажды в Америке", "Спрут", "Профессионал", "За пригоршню долларов", "Миссия", "Неприкасаемые", "Джанго Освобожденный", "Омерзительная восьмерка", "Неприкасаемые" и другие.

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