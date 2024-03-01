В Баку представлено мультимедийное шоу "Киноконцерт" с кадрами из азербайджанских фильмов

Компания Art-East Media Group реализовала еще один замечательный проект. В Оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли было представлено мультимедийное шоу "Киноконцерт", созданный в сотрудничестве с киностудией "Азербайджанфильм" имени Джафара Джаббарлы и Государственным кинофондом Азербайджана, передает Day.Az.

В мультимедийном шоу отразились песни и саундтреки к таким ярким образцам национального кинематографа как "O, olmasın bu olsun", "Evləri köndələn yar", "Qızmar günəş altında" "Baladadaşın ilk məhəbbəti", "Əhməd haradadır", "Bəxt üzüyü", "Papaq", "Ögey ana", "Böyük dayaq", "Dədə Qorqud", "Yuxu", "Şərikli çörək", "Dəli Kür", "Görüş", "Babək" в новой аранжировке.

Под управлением Эллады Мамедовой в сопровождении оркестра выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов Лала Ибрагимова, Гусейн Алиев, Илаха Мурад, Атилла Мамедов, Фяган Алескеров, Субхан Рустамов, Джалал Исаев, а также хор "Ренессанс" музыкальной школы № 3 имени Джовдета Гаджиева под управлением Мехин Оруджевой. Выступления сопровождались кадрами из азербайджанских фильмов. Ведущим был киноактер и продюсер Руслан Сабирли.

"Мультимедийное шоу "Киноконцерт" надолго останется в памяти зрителей, поскольку по своей форме и содержанию является смелым шагом, новаторством и первым в мире азербайджанского национального искусства. В то же время программа была представлена в форме синтеза искусств, раскрывающих более совершенные образцы, и являющимся большим вкладом в возрождение, динамику и продвижение нашего современного искусства", - отметил руководитель Art-East Media Group Миралескер Асланов.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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