В Гяндже прошел праздник ашугского искусства

В Гянджинской государственной филармонии имени Фикрета Амирова в рамках проекта "Наша музыкальная идентичность" (Musiqi kimliyimiz) прошел вечер, посвященный творчеству выдающегося представителя азербайджанского ашугского искусства, мастера слова и саза Ашуга Алескера, передает Day.Az.

С 29 февраля по 2 марта в рамках проекта "Наша музыкальная идентичность", который реализуется министерством культуры Азербайджана совместно с Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры, Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Союзом ашугов Азербайджана, были представлены концертные программы ашугов.

На открытии научной конференции "Азербайджанские ашуги" директор Гянджинской государственной филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов отметил важность реализации проекта в целях пропаганды наших исторических традиций, передачи тонкостей ашугского искусства сегодняшнему поколению.

В рамках проекта были проведены вечера, посвященные ашугскому искусству, эпосам, имеющим многовековую историю. Ашугское искусство, являющееся основой национального фольклорного искусства, входит в Репрезентативный список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Цель проекта - пропаганда среди молодежи национальных ценностей, представление древнего наследия широкой общественности.

Председатель Союза ашугов Азербайджана, заслуженный деятель искусств Магеррам Гасымлы отметил, что этот проект, проведенный впервые, является большим вкладом в ашугское искусство и творчество. Участники конференции выступили с докладами о жизни и творчестве различных представителей ашугского искусства.

Также был проведен литературно-художественный вечер, посвященный творчеству выдающегося представителя ашугского искусства Ашуга Алескера. Председатель "Dədə Ələsgər Ocağı" Хатаи Алескерли выразил признательность организаторам проекта.

Ашуг Алескер (Алескер Алимамед оглу, 21 марта 1821 - 7 марта 1926) - один из самых известных азербайджанских ашугов-сказителей XIX - начала XX веков.

Благодаря своему яркому таланту, страстным, бескомпромиссным произведениям он сумел подняться на вершину азербайджанской ашугской поэзии. Ашуг Алескер писал стихи, создавал на них ашугские напевы и сам же виртуозно исполнял их на сазе, хорошо владел формами ашугской поэзии. Темы поэзии Ашуга Алескера разнообразны. Социальные мотивы со временем усиливались в его творчестве. Ашуг Алескер был создателем и ярким руководителем Гёйчинской ашугской школы в Азербайджане. Его учителем являлся известнейший поэт того времени - ашуг Алы.

Репертуар Ашуга Алескера состоял из множества классических дастанов и ашугских напевов, суть которых заключалась в описании тяжелой доли рабочего люда, революционных событий тех лет, сцен из крестьянской жизни и красот природы. Важное место в творчестве Ашуга Алескера занимает тема любви и дружбы. Богат и разнообразен мир его лирики. Также разнообразны лирические гошма Ашуга Алескера, задушевная любовная поэзия.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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