В Вене открылась фотовыставка «Сохранение культурного наследия Азербайджана: вклад Австрии»

В Азербайджанском культурном центре в Вене состоялась церемония открытия фотовыставки "Сохранение культурного наследия Азербайджана: вклад Австрии".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии, организованном посольством Азербайджана в Австрии при поддержке Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой, приняли участие представители дипломатического корпуса в Вене, послы, сотрудники международных организаций, официальные лица страны, представители местной общественности, наши соотечественники, проживающие в Австрии.

Открывшая мероприятие руководитель Азербайджанского культурного центра Лейла Гасымова выразила признательность австрийским компаниям, вносящим большой вклад в сохранение культурных и исторических памятников в различных регионах Азербайджана.

Выступивший на мероприятии посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли отметил, что сохранение богатого культурного наследия Азербайджана всегда было приоритетом Азербайджанского правительства. Он довел до внимания, что полное восстановление территориальной целостности Азербайджана придало импульс восстановлению Карабахского региона, и это стало общенародной миссией.

Он выразил удовлетворение открытием фотовыставки, отражающей вклад австрийских архитекторов в реставрацию и консервацию входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Ичеришехер, Девичьей башни и других культурных памятников, а также культурного и религиозного наследия Карабахского региона Азербайджана.

Проинформировав о глобальном призыве "Мир во имя культуры", инициированном Альянсом цивилизаций ООН в 2021 году, он подчеркнул, что восстановление и сохранение культурного наследия внесет вклад в обеспечение устойчивого мира.

Заместитель председателя Государственного комитета по работе с диаспорой Эльшад Алиев выразил признательность австрийским компаниям, участвующим в строительно-восстановительных работах в Карабахском регионе после полного освобождения азербайджанских территорий от почти 30-летней оккупации.

Выступившие с презентациями представители австрийских компаний, многие годы действующих в Азербайджане, Манфред Вехдорн, Эрих Пуммер и Роман Бруггер подробно проинформировали участников мероприятия о проведенной ими работе.

Манфред Вехдорн отметил дружественные отношения между Азербайджаном и Австрией. Он проинформировал о реставрации богатого культурного наследия нашей страны, в частности Джума мечети в Агдаме, мечетей Ашагы Говхар Ага и Юхары Говхар Ага в Шуше. Эрих Пуммер подробно рассказал о реставрации входящих в Список всемирного наследия ЮНЕСКО Девичьей башни, Дворца Ширваншахов, Ичеришехер, а также мечетей Мухаммеда, Бяйляр, Театра оперы и балета. А Роман Бруггер предоставил информацию о реставрации Джума мечети в Агдаме.

Доцент Гиссенского Университета (Германия), ученый-тюрколог Михаэль Райнхард Хесс отметил богатое культурное наследие Азербайджана. Он констатировал, что акты вандализма в городе Шуша в период оккупации преследовали цель полностью стереть с лица земли культурное наследие Азербайджана.

Ученый представил свою книгу "Наследие Шуши. История и путь развития культурной столицы Азербайджана" на английском языке.

В художественной части мероприятия состоялось выступление мугамной группы "Карабах" под руководством известного ханенде, народного артиста Мансума Ибрагимова.

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