На сцене Азербайджанского государственного академического русского драматического театра в Баку 18 мая состоится премьера спектакля "Ночь в спальне Екатерины" по пьесе российского драматурга Владимира Овсянникова "Ночь впереди".

Режиссером-постановщиком спектакля выступил Эмин Мирабдуллаев, который в беседе с корреспондентом Trend рассказал, что пьеса написана в жанре мелодрамы. Это история с острой интригой, преувеличенной эмоциональностью, резким противопоставлением добра и зла, передает Day.Az.

"С пьесой меня познакомила заслуженный работник культуры, заместитель директора театра Валентина Мусаевна Резникова, за что ей отдельная благодарность.

Блестящий драматургический материал: каждые пять-семь минут - новые вводные, зритель только успевает адаптироваться к новым обстоятельствам, как оказывается все иначе, не так просто, и новые ощущения, потому что ситуация видится уже совсем под другим углом. Кроме того, события, разворачивающиеся в пьесе актуальны, злободневны, и будут интересны как взрослому поколению, так и представителям молодежи. Эта пьеса была эксклюзивно предоставлена нашему театру уважаемым автором - Владимиром Овсянниковым, так что премьера будет интернациональной. Сейчас она уже ставится в российских театрах, но наша премьера будет первой. Я рад знакомству с Владимиром Овсянниковым и надеюсь на дальнейшее сотрудничество",- сказал он.

Актерский состав, занятый в постановке яркий, интересный. По словам Эмина Мирабдуллаева, режиссер выбирает актеров на ту или иную роль по двум основным критериям - это внешние и психофизические данные.

"На мой взгляд, у меня потрясающие актеры. В этой постановке очень важна органичность исполнения, поскольку история, разворачивающаяся на глазах у зрителя, кажется абсолютно реальной и оттого еще более невероятной. Надеюсь, зритель оценит высокий уровень актерского мастерства и получит удовольствие. В спектакле заняты - народная артистка Азербайджана Людмила Духовная, артисты театра Егяна Гусейнли, Ярослав Трифонов, Эльшад Муртузов, Илькин Мехтиев, Руслан Павлов, Джохар Абдуллаев и Рашад Алияров", - подчеркнул режиссер.

Эмин Мирабдуллаев упомянул, что до премьеры осталось совсем немного, и сейчас идут последние приготовления.

"Все мы, безусловно, волнуемся. Выражаю признательность всему коллективу театра - от руководства до сотрудников. Всем, кто помогает создавать этот спектакль: заслуженным работникам культуры Азербайджана - художнику-постановщику Александру Федорову, художнику по костюмам Ольге Аббасовой, музыкальному оформителю Владимиру Неверову, а также помощнику режиссера Севиль Джалиловой, звукорежиссеру Алекперу Аскерову сотрудникам осветительского, постановочного, реквизиторского, бутафорского цехов, монтировщикам сцены. Всем, кто причастен к постановке - огромное спасибо. У нас замечательная команда и мы ждем нашего зрителя с огромным нетерпением и радостью", - добавил Эмин Мирабдуллаев.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az

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