В ТЮЗе состоится премьера спектакля "Qaraca qız"

В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку 2 июня в 12:00 состоится премьера спектакля "Qaraca qız" (Чернушка), поставленного по произведению классиков азербайджанской литературы Сулеймана Сани Ахундова и Абдуллы Шаига, сообщает Day.Az.

Юных зрителей ждет интересный сюжет, увлекательная история, характерные персонажи. Постановка рассказывает историю маленькой доброй девочки по имени Туту. Малышка осталась сиротой, и ее забрали с собой цыгане. Позднее Гусейнгулу-ага приютит девочку у себя дома, где все начинают называть ее Чернушкой. Там малышка знакомится с девочкой по имени Агджа - дочкой Гусейнгулу-аги. Несмотря на то, что условия, в которых жили эти девочки, абсолютно разные, это не становится препятствием для их дружбы. Однако мама Агджи - Периджахан ханум невзлюбила Чернушку и разлучила подруг. Но однажды, когда Агджа попала в беду, Чернушка, не колеблясь, жертвует своей жизнью, чтобы спасти ее от смерти.

Режиссер-постановщик спектакля - народная артистка Азербайджана Джаннет Салимова, режиссер - заслуженный артист Нофель Велиев, художник - Ниса Хатамова, музыкальное оформление - Ирада Мурадова.

В постановке заняты заслуженные артисты Гямар Мамедова, Эльнур Гусейнов, Мехрибан Абдуллаева, Гюляр Набиева, актеры Рашад Сафаров, Рамиг Насиров, Халида Алимамедова, Земфира Абдулсамедова, Ирада Рашидова, Адалят Абдулсамед, Эльгюн Яхъяев, Ася Атакишиева, Назрин Зейналова, Анар Сейфуллаев, Рамиль Мамедов, Кенуль Абилова, Симузар Агакишиева, Зюмрюд Гулиева, Айгюн Фатуллаева, Хилал Дамиров, Матлаб Абушов, Нурана Гусейнова, Гюльбениз Латифова, Юсиф Дадашов, Халиг Бекиров.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.

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