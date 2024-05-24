Скончался народный артист Тофиг Мовлеви

Скончался народный артист Азербайджана, долгие годы служивший в Нахчыванском государственном национальном драматическом театре имени Джалила Мамедгулузаде Тофиг Мовлеви, сообщили Day.Az в министерстве культуры Азербайджана.

Народный артист Тофиг Мовлеви скончался сегодня на 86-м году жизни.

Тофиг Мовлеви родился в Нахчыване 1 июля 1938 года в семье театрального актера и режиссера Самеда Мовлеви. Еще учась в средней школе, он выходил на театральную сцену, исполняя небольшие роли.

За свою творческую деятельность Тофиг Мовлеви воплотил образы более ста персонажей в спектаклях, поставленных по произведениям азербайджанских и мировых драматургов. Он завоевал большую любовь публики своей уникальной манерой исполнения и сценической культурой.

Тофиг Мовлеви создал в Нахчыванском народном театре студию "Gənclik", где ставил интересные спектакли, привлекая молодёжь.

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