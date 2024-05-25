В Париже с большим успехом выступил Шаин Новрасли - билеты были распроданы за месяц до концерта - ФОТО - ВИДЕО
В Париже в зале Auditorium Louis Vuitton Fondation прошел концерт лауреата международных конкурсов, заслуженного артиста Азербайджана Шаина Новрасли, сообщили Trend Life в Ассоциации диалога Франция-Азербайджан (Association Dialogue France-Azerbaijan, ADFA). Концерт был организован Louis Vuitton Fondation по личной инициативе Hélène Mercier-Arnault.
Выступление вызвало большой интерес, билеты были распроданы за месяц до концерта. Среди гостей была посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева.
В программе прозвучали известные азербайджанские и мировые произведения, а также собственные композиции исполнителя. Зал стоя приветствовал азербайджанского артиста.
Интересно, что впервые в истории азербайджанской культуры прямая трансляция концерта будет представлена на телеканале Medici.TV.
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