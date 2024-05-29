Молодые таланты Азербайджана и их именитые педагоги отметили День независимости прекрасным концертом

Какая талантливая у нас молодежь... Какие голоса... Это будущее нашего вокального искусства... Сколько труда вложили педагогии...

Этими и другими комментариями публики сопровождались выступления молодых азербайджанских певцов, студентов Бакинской музыкальной академии (БМА) имени Узеира Гаджибейли.

Великолепный концерт студентов кафедры "Сольного пения и оперной подготовки" БМА состоялся в Международном центре мугама в Баку, сообщает Day.Az.

В числе слушателей концертной программы были известные деятели культуры и искусства, представители творческой молодежи, многочисленные поклонники вокального искусства.

Пока студенты за кулисами распевались, ожидая выхода на сцену, педагоги с волнением ждали в зрительном зале их выступлений. Чувство волнения часто сопровождает артистов перед выходом на сцену, но, несмотря на молодость, солисты программы смогли с ним справиться и представить вниманию публики замечательный концерт.

Перед началом концертной программы в беседе с Trend Life прославленная оперная певица, профессор, заведующая кафедрой "Сольного пения и оперной подготовки" БМА, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова отметила, что мероприятие является заключительным концертом учебного года.

"И вместе с тем этот концерт - праздничный, потому что он посвящается Дню независимости Азербайджана. Наша кафедра традиционно проводит подобные концертные программы, также наши студенты часто выступают на различных мероприятиях. Солисты концерта - начинающие певцы, они все разные, мы не будем их судить строго, потому что они только начинают свой творческий путь. Пожелаем им удачи и поддержим их", - сказала Хураман Гасымова.

В концертной программе выступили студенты БМА - Мухамед Шаммадов, Сабина Алиева, Самед Новрузов, Джейла Мовсумзаде, Сара Тагизаде, Мусеиб Асадов, Мирмухамед Адигёзелли, Айсун Махмудзаде, Эмин Исмаилов, Нармин Гасанли, Айдан Сафарли, Исмаил Асадли, Лейли Ашравши, Азер Тамизаде, Лала Зейналлы.

Педагоги молодых дарований являются профессор, народная артистка СССР Фидан Гасымова, профессора, народные артистки Азербайджана Хураман Гасымова, Гюльназ Исмаилова, Натаван Шейхова, заслуженная артистка, доцент Фарида Мамедова, заслуженный артист, старший педагог Ильхам Назаров, доценты Жала Джафарова, Светлана Ахмедова, а также Дмитрий Бабаев.

В программе прозвучали как классические, так и эстрадные произведения, среди них сочинения Эмина Сабитоглу, Вольфганга Амадея Моцарта, Георга Фридриха Генделя, Франческо Паоло Тости, Эдуардо ди Капуа, Томаса Августина Арна и многих других композиторов.

Молодые вокалисты уверенно держались на сцене, их прекрасные голоса распространялись по залу проникая в сердца каждого слушателя. Музыкальные номера были встречены публикой бурными аплодисментами и выкриками "браво!".

Заключительным номером программы стала песня "Ey Azərbaycanım" композитора Микаила Векилова, которую исполнили все участники концертной программы. Песня стала отражением любви к родине.

Концертная программа еще раз продемонстрировала насколько талантлива азербайджанская молодежь, столько труда, времени вкладывают в их развитие педагоги, трудящиеся на благо и развитие отечественной культуры и искусства.

В заключение вечера заведующая кафедрой "Сольного пения и оперной подготовки" БМА, народная артистка Азербайджана Хураман Гасымова выразила надежду, что молодых вокалистов ждет большое будущее.

"Я горда за них, наши студенты только начали делать первые шаги на сцене, и надеюсь, что этих молодых людей ждет большое будущее. Выражаю признательность своим коллегам, педагогам за их труд, благодарю прекрасных концертмейстеров, которые аккомпанировали нашим солистам", - подчеркнула Хураман Гасымова.

Народная артистка выразила признательность руководству и сотрудникам Международного центра мугама за поддержку и содействие в организации концертной программы.

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