Азербайджанское искусство представлено на международном фестивале Turkuaz в Канаде

Азербайджанское искусство представлено в рамках второго Международного фестиваля Turkuaz в Торонто (Канада), организованного Фондом тюркского искусства и культуры Turkuaz, сообщает Day.Az со ссылкой на Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой.

В рамках фестиваля при содействии Фонда поддержки азербайджанской диаспоры (Azərbaycan Diasporuna Dəstək Fondu, ADDF) на площади Мела Ластмана был открыт павильон Азербайджан, где представлена литература о культуре, традициях и истории страны. Учащиеся воскресной школы "Мой Азербайджан", действующей при Доме Азербайджана в Канаде, исполнили ряд танцевальных номеров под руководством Орхана Исламова.

Основная цель фестиваля Turkuaz - пропаганда и сохранение тюркского наследия и культуры. В фестивале также приняли участие представители Турции, Казахстана, Кыргызстана и других тюркских народов. Соучредители Фонда тюркского искусства и культуры Turkuaz - Насрин Аттари и Шервин Шадпур. Участники говорили о важности культурного разнообразия в Канаде и важном вкладе тюркского сообщества в канадское общество.

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