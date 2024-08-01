Союз кинематографистов Азербайджана обнародовал список лучших за 2024 год

Союз кинематографистов Азербайджана (Azərbaycan Kinematoqrafçılar İttifaqı, AKİ) обнародовал список награждённых по случаю Дня национального кино, который отмечается 2 августа, сообщили Day.Az в пресс-службе AKİ.

Согласно решению секретариата Союза кинематографистов Азербайджана, традиционной премии за 2024 год были удостоены следующие кинематографисты:

Али-Саттар Гулиев (режиссер, продюсер) - за успешную продюсерскую деятельность в последние годы;

Расим Джафар (заслуженный артист) - за успешное исполнение роли Теймура в художественном фильме "Mən burdayam, İlahi!" (Я здесь, Всевышний!);

Эмиль Наджафов (продюсер) - за вклад в развитие авторского кино;

Орхан Мардан (продюсер) - за успешную продюсерскую работу над художественным фильмом "Səma ilə görüş" (Встреча с небом).

Полнометражный художественный фильм "Mən burdayam, İlahi!" с участием Расима Джафара основан на реальных событиях и повествует о герое второй Карабахской - 44-дневной Отечественной войны Азербайджана. По сюжету, во время одного из боев он получает тяжелое ранение и впадает в кому, а когда спустя три месяца приходит в себя, оказывается, что мать скончалась, а дочь находится в интернате. Ему надо прийти в себя, чтобы не только самому вернуться к обычной жизни, но и вернуть и одному воспитывать дочь. Однако морально-психологические последствия войны и тяжелые следы от пережитого становятся главной проблемой для этого.

Эмиль Наджафов был организатором и продюсером съемок многих зарубежных фильмов на территории страны. Фильмы, которые он продюсировал (Hasar, Qız qalası, Məhvolma, Mən hələ də səninlə danışıram, Yadlar, Mənim sehrli dünyam и др.), участвовали в конкурсной секции различных международных фестивалей и были удостоены наград.

В художественном фильме "Встреча с небом", продюсером которого является Орхан Марда, рассказывается история Робина Гуда по-азербайджански. В фильме сочетаются жанры приключений, драмы и комедии. В основе сюжета лежат детские воспоминания героев. Непредвиденные обстоятельства в ходе событий выявляют острые противоречия... Фильм "Встреча с небом" считается успешным продюсерским проектом в азербайджанском кинематографе.

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