В Анкаре отметят юбилей Джахангира Новрузова

В Анкаре 16 августа состоится торжественное мероприятие, приуроченное к 70-летнему юбилею видного актера театра и кино Азербайджана, режиссера, заслуженного деятеля искусств Джахангира Новрузова.

Как сообщает Day.Az, организаторами мероприятия выступили Международная организация тюркской культуры (ТЮРКСОЙ), Госкомитет по работе с диаспорой Азербайджана, Министерство культуры Азербайджана и посольство нашей страны в Анкаре.

Юбилейный вечер пройдет в здании генерального секретариата ТЮРКСОЙ с участием деятелей культуры и представителей общественности двух братских стран.

Профессор Дж.Новрузов на сегодняшний день преподает в Государственной консерватории Университета Чукурова в городе Адана.

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