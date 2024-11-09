Тайны Гёбекли-Тепе в Баку

В Азербайджанском национальном музее ковра прошла выставка "Гёбекли-Тепе в современном искусстве", организованная Бакинским институтом Юнуса Эмре.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, куратором проекта является Сирет Уянык, в состав совета консультантов входят профессора Айдын Аян, Алайбей Кароглу и Теймур Рзаев.

Выступившие директор Музея ковра Амина Меликова, глава Бакинского института Юнуса Эмре Селчук Каракылыч, посол Турции в Азербайджане Джахит Багчи и куратор выставки Сирет Уянык отметили уникальность и познавательность экспозиции, где представлены работы 40 художников. Было отмечено, что экспозиция в преддверии 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29) имеет большое значение.

Гёбекли-Тепе, включенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ,- храмовый комплекс, расположенный в 8 км к северо-востоку от города Шанлыурфа, в регионе Юго-Восточная Анатолия (Турция). Является древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Его возраст оценивается до 12 000 лет, ориентировочно датируется по меньшей мере IX тысячелетием до н.э., согласно геомагнитным исследованиям, проведённым в 2003 году. Представляет собой сооружения круглой формы (концентрические окружности), число которых доходит до 20. Поверхность некоторых колонн покрыта рельефами. Долгое время (9,5 тысяч лет) был скрыт под холмом Гёбекли-Тепе высотой около 15 метров и диаметром около 300 метров. Археологические находки в Гёбекли-Тепе и Невалы-Чори революционным образом изменили представления о раннем неолите Ближнего Востока и Евразии в целом.

Это место было обнаружено в результате совместных исследований Стамбульского и Чикагского университетов и определено как "Неолитическое поселение V52". Хотя это место было обнаружено в 1963 году, первые раскопки здесь начались в 1995 году под руководством профессора Немецкого археологического института Клауса Шмидта и на поверхность был извлечен "скрытый клад", который оставался под землей около 10 тысяч лет. В этом месте, не использовавшемся как жилое пространство и служившем исключительно для религиозных целей, находится множество храмов. Поэтому оно считается не только древнейшим, но и самым крупным культовым центром в мире. Формы монументальных сооружений, из которых на сегодняшний день обнаружено 6, но общее число которых, по данным геомагнитных измерений, достигает 20, сходны между собой, что позволяет утверждать, что вся эта область была центром верований и паломничества неолитической эпохи. В неолитический период изображения животных, самые древние из которых выполнены в трехмерной технике и высечены на камнях, украшают колонны в форме "Т" высотой до 6 метров, что раскрывает художественный талант древних людей.

Названный "нулевой точкой истории", Гёбекли-Тепе также является свидетельством культурного и исторического наследия Турции, великой цивилизации, глубокой терпимости и глубоких отношений с большой человеческой семьей. Гёбекли-Тепе -это не только место археологических раскопок, а пейзаж, звук, дыхание Анатолии, колыбели человечества и цивилизации. Гёбекли-Тепе, как одно из величайших открытий в истории археологии, раскрыла многие тайны человеческой истории и неожиданное культурное богатство. Это загадочное культурное наследие стало источником вдохновения для наших современных художников, и сегодня их работы здесь снова обретают жизнь.