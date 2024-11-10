Азербайджанская художница удостоена премии имени двух величайших мастеров Испании

Известная художница, наша соотечественница из Германии Маргарита Керимова-Соколова удостоена престижной международной премии имени двух величайших художников Испании - "Веласкес и Гойя". Торжественная церемония проходила на родине двух гениев в Барселоне, сообщила Day.Az художница.

Эта премия присуждается деятелям искусств, которые на протяжении многих лет отличались своими художественными исследованиями и стилистической ценностью своих произведений искусства. Премия является одной из самых престижных наград в области искусств.

Торжественная церемония прошла в музейном Доме Мила-Ла Педрера, созданном архитектором Антонио Гауди, в присутствии коллекционеров, журналистов, политиков и любителей искусства. Вторая часть мероприятия проходила в Музее современного искусства МЕАМ в Барселоне, где было также представлено дефиле "Сальвадор Дали". Работы художницы вошли в каталог "Знаменитые мастера современного искусства".

Маргарита Керимова-Соколова родилась в Баку. Является выпускницей художественно-графического факультета Кубанского государственного университета и Академии художеств имени И.Репина (Россия), членом Союза художников Азербайджана и СССР (с 1969 года), Международной федерации художников при ЮНЕСКО, Международного художественного фонда Российской академии художеств, вице-президентом Международного фонда эстетического развития, членом Международной ассоциации художников, академиком Всемирной художественной академии "Новая эра", лауреатом международных проектов. Выставки ее работ с большим успехом проходили во многих странах мира, ее картины находятся в известных музеях мира и частных коллекциях. Керимова-Соколова является обладательницей престижных международных премий имени Донателло, Караваджо, Леонардо да Винчи, Phoenix, Arts- Sciences - Lettres и т.д. Отметим, что ее прадед - известный русский художник, живописец-жанрист и портретист, академик Императорской Академии художеств Иван Соколов.