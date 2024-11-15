Гюльнара Халилова получила в Анкаре медаль "Ахмеда Джавада"

В Анкаре в рамках мероприятий, организованных при поддержке Институт имени Ахмеда Джавада, посольства Азербайджана в Турции и ТЮРКСОЙ в честь Дня Победы Азербайджана, прошла выставка известного дизайнера Гюльнары Халиловой, сообщает Day.Az.

В экспозиции была представлена коллекция "Карабах и Харыбюльбюль", в которой отражены традиции национальной одежды Карабахского региона, и уникальный проект "Qarabağın cizgiləri" (Лица Карабаха) - портреты выдающихся личностей Карабаха, созданных в шелкографии, отражающих богатое наследие и общественную жизнь, музыку и литературу древней земли Азербайджана.

За вклад в развитие культуры и искусства тюркского мира Гюльнара Халилоав была награждена медалью "Ахмеда Джавада", посвященного 130-летию выдающегося представителя азербайджанской литературы, великого поэта, известного просветителя и общественного деятеля.

Гюльнара Халилова - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению, основатель бренда Cizgi. Ее коллекции с успехом демонстрировались на Неделях моды и других международных мероприятиях в США, Великобритании, Швеции, Австрии, Румынии, Турции, России, Китае, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане, Болгарии, Норвегии, Сербии, Турецкой Республики Северного Кипра и других странах.