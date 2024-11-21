https://news.day.az/culture/1709492.html В Баку открылась экспозиция "Краски природы" - ФОТО В Мемориальном доме-музее Бюльбюля открылась выставка "Краски природы" (Təbiətin rəngi), организованная Гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Day.Az. Экспозиция посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29).
В Баку открылась экспозиция "Краски природы" - ФОТО
В Мемориальном доме-музее Бюльбюля открылась выставка "Краски природы" (Təbiətin rəngi), организованная Гимназией искусств при Азербайджанской национальной консерватории, сообщает Day.Az.
Экспозиция посвящена 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP29). На выставке представлены работы учащихся факультета изобразительного и прикладного искусства Гимназии искусств. Выставка продлится до 25 ноября.
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