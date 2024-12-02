В Баку представили книгу Фариза Алиева "Dilarənin monoloqları"

В Бакинском книжном центре состоялась презентация книги сценариста и продюсера Фариза Алиева "Dilarənin monoloqları" (Монологи Диляры), созданной на основе стендапов телеведущей, заслуженной артистки Диляры Алиевой в передаче "Söhbət var", сообщает Day.Az.

Книга содержит монологи о жизни, чувствах, времени, счастье, цитаты известных личностей об оперном и мугамном искусстве. Один из самых трогательных монологов Диляры о супруге Огтае Алиеве - заслуженном работнике культуры, генеральном директоре SOY Production, телепродюсере, который погиб в результате ДТП 22 марта 2023 года.

Выступившие на мероприятии народные артисты Замиг Алиев, Эйюб Ягубов, Мехрибан Зеки, Назакет Теймурова, Тунзаля Агаева, поэтесса Севиндж Чалгын, телеведущий Ислам Гадирли и другие гости рассказали об уникальности творчества Диляры Алиевой, пожелали ей дальнейших успехов.

В конце мероприятия прошла автограф-сессия.