https://news.day.az/culture/1713289.html В Баку откроется выставка "Сказки на полотнах", посвященная 115-летию Саттара Бахлулзаде В выставочном зале Союза художников Азербайджана 13 декабря в 18.00 состоится заключительное мероприятие конкурса-выставки творчества молодых художников "Сказки на полотнах", посвящённое 115-летию народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе Научно-методического и квалификационного центра культуры...
В Баку откроется выставка "Сказки на полотнах", посвященная 115-летию Саттара Бахлулзаде
В выставочном зале Союза художников Азербайджана 13 декабря в 18.00 состоится заключительное мероприятие конкурса-выставки творчества молодых художников "Сказки на полотнах", посвящённое 115-летию народного художника Азербайджана Саттара Бахлулзаде, сообщили Day.Az в пресс-службе Научно-методического и квалификационного центра культуры министерства культуры.
Конкурс-выставка организована Научно-методическим и квалификационным центром культуры министерства культуры при поддержке Азербайджанской государственной художественной галереи и Союза художников Азербайджана.
Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az.
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