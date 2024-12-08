В Баку отметили Международный день художника

Arts Council Azerbaijan отметил Международный день художника выставкой члена Союза художников Азербайджана Самиры Фаизовой "Цвета моей души", которая открылась в галерее 1969.

8 декабря отмечается Международный день художника, который был учреждён в 2007 году Международной ассоциацией "Искусство народов мира", передает Day.Az.

Руководитель Arts Council Azerbaijan Дадаш Мамедов отметил, что День художника - это праздник не только профессионалов и любителей живописи. Творчество сохраняет в человеке возможность радоваться миру и любить его. Знакомство с изобразительным искусством позволяет не только расширить свои знания и кругозор, но и приобщиться к этому замечательному миру. Сегодня в честь праздника во всем мире проводится множество различных мероприятий - выставки, пленэры, мастер-классы, инсталляции и перфомансы.

Выставка "Цветы моей души" дает возможность зрителям насладиться многогранностью творчества молодой художницы и испытать моменты личных откровений через призму художественных образов, выражения своих глубоких эмоций и переживаний через живопись. Картины, представленные на выставке, не просто отображают красоту природы, но и символизируют тонкие эмоции и стремления автора, раскрывающиеся в каждом мазке.

Самира Фаизова родилась в Баку, с отличием окончила Азербайджанскую государственную академию художеств. Принимала участие в многочисленных выставках в Азербайджане, Германии, Чехии. Является членом Arts Council Azerbaijan.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az