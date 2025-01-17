Гюльзар Ибрагимова проводит встречи с читателями в Баку и регионах

Литература играет огромную роль в жизни человека. Книги заставляют мыслить, воспитывают собственное мнение, развивают воображение, а детские книги - один из самых мощных инструментов воспитания, формирования личности.

В Уджаре, Кюрдемире, Агдаше, Зардабе, а также в Баку проходят встречи писательницы и публициста, автора произведений для детей, члена Союза писателей и Союза журналистов Азербайджана Гюльзар Ибрагимовой, сообщает Day.Az.

Автор более ста произведений, множества стихов и десятка книг в своем творчестве и деятельности призывает к повышению интереса к детской литературе, отмечает влияние книг на развитие и образование детей.

Сказки любимы детьми, и они имеют большую социальную, художественную и педагогическую ценность, влияют на развитие личности ребёнка, его интеллектуального и духовного мира, формирование отношения к окружающему миру. Истории о героях, их поступках, последствиях их действий, сложностях и способах выхода из сложившихся обстоятельств - лучшие уроки того, как жить и как взаимодействовать с людьми.

В рамках мероприятий, проведенных в школах, центрах культуры и библиотеках Гюльзар Ибрагимова, которую дети называют бабушкой Гюльзар, рассказывает о своем творчестве. Вместе с детьми были проведены различные интерактивные и развлекательные игры, показаны красочные номера из сказок, прочитаны произведения, прозвучали песни на слова автора. Школьники задавали детскому писателю интересующие их вопросы о творчестве. Гюльзар Ибрагимова подарила детям свои книги с пожеланиями успехов в учебе. В мероприятиях также приняли участие родители учеников, преподаватели, руководители учебных заведений и центров культуры.