Зов: символы из глубин времени и пространства! Теплотой сердца и души Ульвии Гамзаевой

В Азербайджанском национальном музее искусств состоялось открытие выставки председателя Союза художников Нахчыванской Автономной Республики, депутата Милли Меджлиса, заслуженного художника Ульвии Гамзаевой под названием "Зов: символы из глубин времени и пространства", сообщает Day.Az.

В экспозиции, организованной министерством культуры и музеем, представлено более 50 работ художницы.

Среди выступивших и гостей были председатель Государственного комитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Бахар Мурадова, председатель комитета Милли Меджлиса по вопросам семьи, женщин и детей Хиджран Гусейнова, депутат Милли Меджлиса Севиль Микаилова, директор Азербайджанского национального музея искусств, доктор философии по искусствоведению Ширин Меликова, секретарь Союза художников Азербайджана, проректор Государственной академии художеств, народный художник Салхаб Мамедов, представители общественности и государственных структур, творческой интеллигенции и молодежи.

Философская сущность представленных графических произведений перекликается с духом Нахчывана, имеющего древнюю и уникальную историю. Воплощая в своих работах древние символы и образы, автор выражает свое творческое "Я" своеобразным художественным языком. Славная Победа в 44-дневной Отечественной войне, историко-культурное наследие Западного Азербайджана также составляют ведущие темы ее творчества. Модернизировав в своих графических произведениях древний художественный язык, художница наделила их теплом собственного сердца и души. Зрители смогут погрузиться в мир философских размышлений, переживаний и творческих поисков автора, посетив выставку до 28 февраля.