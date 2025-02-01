https://news.day.az/culture/1727114.html В Баку проходит третий международный дуэт-симпозиум керамистов - ФОТО В Баку проходит третий международный дуэт-симпозиум керамистов. В симпозиуме участвуют известный азербайджанский керамист, скульптор Мир Теймур Мамедов и керамист из Великобритании Ирина Денев. Как сообщает Day.Az, 3 февраля скульпторы представят в Баку свои работы широкой общественности. Автор проекта - Мир Теймур Мамедов.
В Баку проходит третий международный дуэт-симпозиум керамистов - ФОТО
В Баку проходит третий международный дуэт-симпозиум керамистов. В симпозиуме участвуют известный азербайджанский керамист, скульптор Мир Теймур Мамедов и керамист из Великобритании Ирина Денев.
Как сообщает Day.Az, 3 февраля скульпторы представят в Баку свои работы широкой общественности.
Автор проекта - Мир Теймур Мамедов. В рамках первых двух симпозиумов Баку посетили керамисты из Казахстана и Молдовы - Артём Гориславец и Валентин Русу. Основная идея симпозиума, посвященного теме "Вижу-чувствую", - обмен опытом и общение.
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