В Баку проходит третий международный дуэт-симпозиум керамистов. В симпозиуме участвуют известный азербайджанский керамист, скульптор Мир Теймур Мамедов и керамист из Великобритании Ирина Денев.

Как сообщает Day.Az, 3 февраля скульпторы представят в Баку свои работы широкой общественности.

Автор проекта - Мир Теймур Мамедов. В рамках первых двух симпозиумов Баку посетили керамисты из Казахстана и Молдовы - Артём Гориславец и Валентин Русу. Основная идея симпозиума, посвященного теме "Вижу-чувствую", - обмен опытом и общение.