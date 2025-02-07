7-го февраля 2025 года в городе Астана, в Национальном музее под председательством Республики Казахстан состоялось второе Заседание Совета Фонда Тюркской Культуры и Наследия с участием министров культуры стран - членов организации.

Как передает Day.Az со ссылкой на TurkicWorld, на Заседании президентом Фонда Актоты Раимкуловой были представлены стратегические направления организации по сохранению, изучению и продвижению тюркского культурного наследия на международной арене в соответствии с поручениями глав Тюркских Государств, отраженных в стратегических документах "Видение Тюркского мира - 2040", TURKTIME и других, а также был представлен подробный отчет о деятельности Фонда за 2024 год.

В рамках Заседания с детальной презентацией участникам был продемонстрирован План деятельности Фонда Тюркской Культуры и Наследия на 2025-2026 годы.

На Заседании второго Совета Фонда, проходившем под председательством министра культуры и информации Республики Казахстан Аиды Балаевой, приняли участие Генеральный Секретарь Организации Тюркских Государств Кубанычбек Омуралиев, министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Каримли, заместитель министра культуры, информации, спорта и молодежной политики Кыргызской Республики Гульбара Абдыкалыкова, Чрезвычайный и Полномочный посол Турецкой Республики в Республике Казахстан Мустафа Капуджу, а также представители государственных органов Тюркских стран.

По итогам Заседания представителями стран-членов организации был подписан Протокол, включающий высокую оценку деятельности Фонда за 2024-ый год, утверждение Планов деятельности организации на 2025-2026 годы и др.

Следует отметить, что итоги Заседания станут важным шагом в развитии культурного сотрудничества Тюркских стран, укрепят взаимодействие в сфере сохранения культурного наследия и дадут новый импульс международным проектам в рамках Тюркского Мира.