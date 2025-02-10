В Габале любителям камерной музыки представили очередную концертную программу

Международный музыкальный фестиваль "Зимняя сказка", впервые организованный Фондом Гейдара Алиева, успешно продолжается в городе Габала.

Как сообщает Day.Az, 9 февраля в рамках фестиваля в Конгресс-центре Гейдар Алиев состоялся концерт Бакинского камерного оркестра.

Оркестр был создан в 2011 году по инициативе студентов Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли. В состав оркестра входят лауреаты международных конкурсов и талантливые исполнители. Оркестр гастролировал с концертными программами во многих странах мира, сопровождая выступления известных деятелей искусств Азербайджана и зарубежных стран.

Художественным руководителем оркестра является народный артист СССР и Азербайджана, ректор Бакинской музыкальной академии им. Узеира Гаджибейли, профессор Фархад Бадалбейли, дирижером - заслуженный артист Фуад Ибрагимов, директором - народная артистка Азербайджана Егяна Ахундова.

В концерте были исполнены "Зима" из цикла "Времена года" А. Вивальди, "Вальс" и "Финал" из серенады П.И.Чайковского для струнных инструментов, "Весна" из цикла "Времена года в Буэнос-Айресе" А.Пьяцоллы, "Арзу" Ниязи, "Концерт № 4 для фортепиано с оркестром" С. Ибрагимовой, "Концерт № 2 для фортепиано с оркестром" Н.Капустина, Azərbaycan elləri Ф.Амирова, Dəniz Ф. Бадалбейли.

Солисты - Мурад Адыгезалзаде (фортепиано), Егяна Ахундова (фортепиано), Назрин Асланлы (скрипка), Нигяр Джафарова (сопрано).