Грандиозное выступление азербайджанских музыкантов в Бурсе

В одном из крупнейших концертных залов Турции - в зале Орхангази Центра культуры и конгрессов Ататюрка в Бурсе состоялось грандиозное выступление азербайджанских музыкантов - директора Международного центра мугама, тариста, заслуженного артиста Сахиба Пашазаде и художественного руководителя и главного дирижера Азербайджанского государственного симфонического оркестра имени Узеира Гаджибейли, заслуженного артиста Фуада Ибрагимова, сообщили Day.Az в пресс-службе МЦМ.

Концерт был организован при поддержке министерства культуры и туризма Турецкой Республики.

В сопровождении Государственного симфонического оркестра региона Бурсы, под управлением Фуада Ибрагимова и тариста Сахиба Пашазаде были представлены жемчужины азербайджанского искусства, произведения классиков Гара Гараева, Огтая Зульфугарова, Гаджи Ханмамедова, мугам, а также произведения П.Чайковского.

Выступления были встречены с большой любовью и интересом, концерт прошел с аншлагом и сопровождался овациями.

Сахиб Пашазаде отметил, что выступление оркестра под управлением Фуада Ибрагимова стало впечатляющим событием.

"Программа, вобравшая в себя таинственную красоту и гармонию азербайджанского музыкального искусства, пригласила турецких зрителей в глубокое, философское путешествие в мир музыки", - сказал музыкант после концерта.

Отметим также, что перед концертом канал TRT взял интервью у азербайджанских музыкантов и представил обширный сюжет.