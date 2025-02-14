Хорошая новость для любителей книг

В Национальной библиотеке представлена виртуальная выставка, приуроченная к 14 февраля - Международному дню дарения книг.

Как сообщили Day.Az в библиотеке, виртуальная выставка посвящена роли книги в интеллектуальном развитии и формировании высокого художественного вкуса, культуре чтения и пр.

В выставке представлены образцы периодической печати, книги на азербайджанском и иностранных языках.

Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по ссылке.