https://news.day.az/culture/1730160.html Хорошая новость для любителей книг В Национальной библиотеке представлена виртуальная выставка, приуроченная к 14 февраля - Международному дню дарения книг. Как сообщили Day.Az в библиотеке, виртуальная выставка посвящена роли книги в интеллектуальном развитии и формировании высокого художественного вкуса, культуре чтения и пр.
Хорошая новость для любителей книг
В Национальной библиотеке представлена виртуальная выставка, приуроченная к 14 февраля - Международному дню дарения книг.
Как сообщили Day.Az в библиотеке, виртуальная выставка посвящена роли книги в интеллектуальном развитии и формировании высокого художественного вкуса, культуре чтения и пр.
В выставке представлены образцы периодической печати, книги на азербайджанском и иностранных языках.
Ознакомиться с виртуальной выставкой можно по ссылке.
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