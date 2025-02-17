В Узбекистане пройдет концерт, посвященный 140-летию со дня рождения Узеира Гаджибейли

В Ташкенте состоялась встреча между директором Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане Акифом Марифли и директором Государственного академического Большого театра имени Алишера Навои Рамизом Усмановым.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, целью встречи стало празднование 140-летия со дня рождения Узеира Гаджибейли - выдающегося композитора Азербайджана, основоположника национальной оперы и автора первой оперы на Востоке.

Обращалось внимание на то, что в Узбекистане национальные музыкальные пьесы начали создаваться уже в начале 1920-х годов, основываясь на произведениях "Аршин мал алан" и "Лейли и Меджнун" Узеира Гаджибейли. В связи с этим подчеркивалась значимость выдающегося азербайджанского композитора в становлении и развитии профессионального театра в Узбекистане, а также в подготовке художественных кадров для страны.

На встрече было подчеркнуто, что Узеир Гаджибейли является одной из центральных фигур в истории музыкального искусства Азербайджана. Его наследие включает не только оперы, но и комедии, произведения для камерного оркестра, а также множество других шедевров, которые получили признание на международной арене.

В ходе встречи по предложению Азербайджанского культурного центра было принято решение о проведении в Узбекистане совместного концерта с участием азербайджанских и узбекских артистов. Говорилось о том, что это событие станет символом культурного обмена и дружбы между нашими народами, а также выражением уважения к творчеству Узеира Гаджибейли.