В Баку состоялось открытие первой международной Недели культуры и творческой моды

В Музее каменной летописи состоялось открытие первой международной Бакинской Недели культуры и творческой моды, организованной AFWEU, сообщает Day.Az.

Национальный директор - руководитель Центра национальной одежды Азербайджана, член Евразийской ассоциации этнодизайнеров, доктор философии по искусствоведению Гюльнара Халилова.

Генеральный продюсер - основатель AFWEU Fashion Week, турецкий дизайнер Айдын Ачик. AFWEU представляет Азию, Африку, Америку и Европу. Основная миссия - распространять универсальный язык моды и культуры, открывать для себя новые таланты и помогать им получать признание на международной арене. AFWEU была проведена во многих странах и впервые проходит в Азербайджане.

На открытии было представлено дефиле Cizgi by Gulnara Khalilova, затем состоялись показы коллекций Banu Gaidar (Казахстан), Cellesterra (Россия), Gözde İşbilir (Турция), а также молодых дизайнеров ADRA (выпускники Азербайджанской государственной академии художеств). Ведущая вечера - заслуженный работник культуры Лейла Гулиева. Стилист-визажист Сабина Иманова.

Baku Culture and Creative Fashion Week предлагает уникальный опыт, в котором история и культура встречаются с модой. Отражая богатое культурное наследие и историю Баку, Музей каменной летописи был выбран в качестве идеального места для проведения Недели моды в этом году. Дизайнеры представляют современные и инновационные коллекции, каждый показ подготовлен с концепциями, отражающими эстетические и художественные ценности культурных элементов. В рамках проекта также представлены специальные выступления для развития индустрии моды, налаживается сотрудничество между представителями различных сфер, вносится вклад в развитие туризма и экономики.

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