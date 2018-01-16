Яркая премьера балета "Гойя" будет посвящена 100-летию Гара Гараева

3 февраля в Азербайджанском государственном академическом театре оперы и балета состоится премьера балета "Гойя", посвященная 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Хореографом-постановщиком балета является заслуженный артист Эстонии, художественный руководитель Санкт-Петербургского балетного фестиваля "Dance Open", член Международного совета танца при ЮНЕСКО, президент Международного фонда наследия Мариуса Петипа Василий Медведев, хореографические постановки которого идут с большим успехом в лучших оперных театрах мира.

Художником-постановщиком является академик Российской академии художеств, профессор, член Союза художников России Дмитрий Чербаджи. Автором либретто является известная писательница Яна Темиз (Турция), хормейстер спектакля - заслуженный деятель искусств Азербайджана Севиль Гаджиева. Премьерой балета будет дирижировать заслуженный артист Азербайджана, лауреат международных конкурсов дирижеров Эйюб Гулиев.

Главный герой нового балета - испанский художник Франсиско Гойя, противоречивая фигура, человек со сложной судьбой, тяжёлым характером и огромным талантом. Его жизнь и творчество не раз оказывались темой художественных произведений, о нем писали романы, снимали фильмы, создавали музыку. Азербайджанским зрителям в день премьеры посчастливится увидеть балет об этой противоречивой личности испанского художника.

В этом зрелищном спектакле примут участие ведущие солисты балета - заслуженные артисты республики Нигяр Ибрагимова, Макар Ферштандт, а также Анар Микаилов, Джамиля Керимова и Аян Эйвазова.

Спектакль будут отличать монументальные, зрелищные красивые декорации и костюмы. Премьера балета "Гойя", несомненно, станет одним из самых ярких и важных событий в торжествах, посвященных 100-летию со дня рождения выдающегося азербайджанского композитора Гара Гараева.

Ф. Агаларова