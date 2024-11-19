https://news.day.az/ecology/1708663.html На COP29 обсуждают региональные агропродовольственные инициативы В рамках COP29 в Баку стартовало мероприятие "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем". Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend. Новость обновляется
На COP29 обсуждают региональные агропродовольственные инициативы
В рамках COP29 в Баку стартовало мероприятие "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем".
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
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