На COP29 обсуждают региональные агропродовольственные инициативы

В рамках COP29 в Баку стартовало мероприятие "От глобальных целей к действиям на местном уровне: региональные инициативы по укреплению устойчивых агропродовольственных систем".

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

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