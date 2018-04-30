Азербайджан увеличил экспорт газа в Турцию
Азербайджан в январе-феврале 2018 года поставил в Турцию 1,13 миллиона кубометров газа против 1,1 миллиона кубометров, поставленных годом ранее. Об этом говорится в отчете, размещенном на сайте Управления по регулированию энергетического рынка (EPDK) Турции, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
В 2017 году Азербайджан поставил в Турцию более 6,54 миллиарда кубометров природного газа против 6,48 миллиарда кубометров, поставленных в 2016 году.
Согласно данным отчета, в январе-феврале Турция импортировала 11,62 миллиарда кубометров газа, из которых восемь миллиардов кубометров были импортированы по трубопроводам, а 3,62 миллиарда кубометров пришлись на импорт СПГ.
Доля Азербайджана в общем импорте Турцией газа в январе-феврале 2018 года составила 9,73 процента.
Турция импортирует газ из Азербайджана по Южнокавказскому газопроводу (Баку-Тбилиси-Эрзурум). Турция заключила контракт на ежегодную закупку 6,6 миллиарда кубометров газа с азербайджанского морского газоконденсатного месторождения "Шах Дениз".
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