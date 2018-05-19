Азербайджан привлекает американские инвестиции - ФОТО

Азербайджан приглашает американские компании инвестировать в ненефтяной сектор экономики.

"Азербайджан улучшил свою позицию в ведущих международных рейтингах в бизнес-сфере, и для американских компаний созданы новые возможности для сотрудничества в ненефтяном секторе, в том числе в сферах транспорта и логистики, высоких технологий, инфраструктуры, промышленности и других", - сказал замминистра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде, выступая на панели, посвященной теме инвестиций и торговли, проведенной в рамках двухдневного Транскаспийского форума в Вашингтоне.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Велизаде рассказал о государственной политике в торговой, транспортной и транзитной сферах в Азербайджане, подробно проинформировал о реформах, проводимых в последнее время в стране под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева, и достигнутых результатах.

В своем выступлении на Транскаспийском форуме первый заместитель помощника по вопросам экономики и бизнеса госсекретаря США Брайн Макфитерс выразил поддержку своей страны Транскаспийскому коридору, являющемуся важным компонентом современного Шелкового пути. Он подчеркнул важную роль этого коридора в осуществлении грузоперевозок с Востока на Запад, подчеркнул, что США заинтересованы стать партнером в этом.

Брайн Макфитерс сказал, что страны региона реализуют важные инфраструктурные проекты в сфере развития этого коридора, и отметил значимость железной дороги Баку-Тбилиси-Карс, введенной в эксплуатацию в прошлом году.

По его словам, США готовы тесно сотрудничать со странами региона в этом направлении. Представитель Госдепартамента сказал, что в ближайшее время намерен посетить с визитом регион.

На четырех панелях, организованных в рамках форума по технологиям и инновациям, условиям бизнеса и инвестирования, возможностям морского, железнодорожного и воздушного транспорта в странах Транскаспийского коридора (Азербайджан, Казахстан, Грузия, Турция, Афганистан, Узбекистан и Туркменистан), превращению региона в глобальный центр с точки зрения энергообеспечения и безопасности, выступили представители государства и компаний, проведены обсуждения и озвучены вопросы.

В целом в мероприятии приняли участие более 200 представителей госструктур, академических организаций, бизнес- и политических кругов США и дипломатического корпуса.

Форум проводится при совместной организации Торговой палаты США, насчитывающей более трех миллионов членов, и Каспийского политического центра.

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