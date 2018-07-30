Иран пригласил Азербайджан присоединиться к новой железной дороге, которая соединяет приграничный город Парсабад в провинции Ардебиль с югом Азербайджана. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Соответствующее предложение было озвучено на встрече министра дорог и городского развития Ирана Аббаса Ахунди с находящимся в Тегеране министром транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Рамином Гулузаде.

"Это важный проект, схожий с железной дорогой Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), который может помочь расширить транспортное сотрудничество между Ираном и Азербайджаном", - сказал на встрече иранский министр.

Железная дорога Астара-Астара является частью транспортного коридора "Север-Юг", который призван соединить Северную Европу с Юго-Восточной Азией, в том числе объединить железные дороги Азербайджана, Ирана и России. На первом этапе по коридору планируется транспортировать пять миллионов тонн грузов в год, а в дальнейшем - более 10 миллионов тонн грузов.